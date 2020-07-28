Акционера Алексея Железова задержали в Италии по делу "Северного кредита"

28 Июль 2020 2020-07-28T15:58:01+03:00

Трое фигурантов еще в розыске, шестеро - под следствием

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Прокурор Вологодской области Александр Гринев подтвердил факт ареста Алексея Железова, объявленного в международный розыск по делу банка "Северный кредит". Алексей Железов был задержан в Италии. Экс-акционера искали с 27 марта.

- Алексей Железов был задержан в июне в Италии. Через Генпрокуратуру документы на его выдачу были направлены. Следствие по делу продолжается, - сообщил журналистам прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Напомним, 15 мая горсуд Вологды вынес постановление об аресте в отношении Алексея Железова заочно. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) а также п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В прокуратуре отмечают, что трое фигурантов дела в розыске, еще шестеро находятся под различными мерами пресечения на время следствия.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию. В банке,. который называли правительственный, обслуживались многие бюджетики, учащиеся, пенсионеры. Как выяснилось, из банка были выведены деньги. По факту хищения денег в банке 3,1 млрд рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В феврале 2018 года Центробанк называл цифру 5 млрд рублей.

В июле 2018 года задержали бывшего первого заместителя председателя правления "Северного кредита", зятя заместителя губернатора Вологодской области. Он отправлен под домашний арест.

Прокурор области Александр Гринев на встрече с журналистами поднял тему еще одной крупной вологодской аферы - банкротства "Стройиндустрии".

ИСТОЧНИК KP.RU