2020-07-11T14:42:59+03:00
Происшествия

Банкира, подозреваемого в разорении "Северного кредита", нашли в Испании

Алексей Железов готовится к экстрадиции
Евдокия САХАРОВА
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Фото vop.ruФото vop.ru
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В Испании обнаружили 56-летнего топ-менеджера банка "Северный кредит". Об этом сообщил телеграм канал "Вологодский канвой". Алексея Железова обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Следователи считают, что бизнесмен - организатор экономической ОПГ. Он умышленно вел предприятие к краху: вместе с сообщниками в декабре 2017 вывел миллиарды рублей и скрылся. В финансовом учреждении кроме денег простых вкладчиков находились и государственные средства.

Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка. Скоро банкир ответит за свои преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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