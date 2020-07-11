Банкира, подозреваемого в разорении "Северного кредита", нашли в Испании

11 Июль 2020 2020-07-11T14:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Испании обнаружили 56-летнего топ-менеджера банка "Северный кредит". Об этом сообщил телеграм канал "Вологодский канвой". Алексея Железова обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Следователи считают, что бизнесмен - организатор экономической ОПГ. Он умышленно вел предприятие к краху: вместе с сообщниками в декабре 2017 вывел миллиарды рублей и скрылся. В финансовом учреждении кроме денег простых вкладчиков находились и государственные средства.

Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка. Скоро банкир ответит за свои преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU