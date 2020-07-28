2020-07-28T13:39:54+03:00
Общество

Сотрудники обанкротившейся "Стройиндустрии" не получили 53 миллиона рублей зарплаты

А 253 обманутых дольщика остались без компенсаций
Иван Чухнин
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Тему "Стройиндустрии", крупейшего строительного предприятия Вологодской области, внезапно ушедшего с рынка, поднял в разговоре с журналистами областной прокурор Александр Гринев 28 июля. Напомним, арбитражный суд Вологодской области признал ООО «Стройиндустрия» банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства еще в декабре 2017 года.

"Стройиндустрия" продолжает быть головной болью вологжан. Во-первых, долг по зарплате сотрудникам обанкротившейся «Стройиндустрии» не погашен: они не получили 53 миллиона рублей. Такую цифру назвал прокурор Вологодской области Алекснадр Гринев. Гигантская цифра портит всю статистику региона: это практически половина всех долгов по зарплате.

Во-вторых, 253 обманутых дольщиков «Стройиндустрии» так и не увидели свои квартиры в домах на улице Гагарина и на улице Пугачева и не получили компенсацию.

Оказывается, не все обратились в страховую компанию "Респект" за возмещением денежных средств на покупку квартиры. 358 счастливчиков сделали это и компенсации получили... Теперь "Респект" и сама банкрот...

По словам прокурора, вопросы решаются. Дольщикам должны выплатить компенсацию за счет продажи имущества «Стройиндустрии» после уплаты долгов по зарплате. Кроме того, заявка на средства направлена правительством области в фонд АИЖК.

Напомним, для строительства многоэтажек на Гагарина и Пугачева были собраны деньги дольщиков, но дама не были достроены. Ущерб от действий руководителя Вячеслава Гудкова оценили в 800 000 000 рублей.

Вологодский областной суд назначил подсудимому штраф в 200 000 рублей за невыплаты зарплаты, а от уголовной ответственности его освободили в связи с истечением срока давности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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