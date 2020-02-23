Губернатору Вологодчины внучка сделала очень дорогой подарок

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:19:54+03:00

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Олег Кувшинников поделился на своей странице в соцсети фотографией с подарком на День защитника Отечества. Губернатор написал: "Самый дорогой подарок на 23 февраля. Асенька очень старалась для дедушки - и это бесценно!"

Ася - дочка старшего сына Александра, ей пока три годика. Комсомольская правда уже писала о семье главы региона.

В праздник губернатор поделился и своей историей про армию. Его призвали в 1985 году, ему было 20 лет. Попал в батальон связи в Кемерово. Отслужил два года - единственное, что может сказать - они не прошли зря. По словам Олега Кувшинникова, армия закаляет характер и помогает увидеть в трудностях лишь задачи, которые можно разбить на простые шаги и решить. "Становишься ответственным и решительным ведь кто, если не мы - защитники Отечества", - пишет губернатор.

В преддверии праздника мэр Вологды вместе с главой региона, первыми лицами области и вологжанами возложили цветы и венки к мемориалу Вечного огня.

Ранее Комсомольская правда освещала времяпрепровождение губернатора на выходных и креативное празднование юбилея 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU