2020-02-03T10:30:11+03:00
Общество

Губернатор Вологодчины креативно отметил юбилей

Олег Кувшинников встретил день рождения у воды и под снегом
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области креативно отмечает 55-летие.Видео с личной страницы Олега Кувшинникова

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Губернатор Вологодской области необычно отметил свое 55-летие. Олег Кувшинников решил не сидеть на месте и выехать на рыбалку с друзьями. Поздравления со всей страны он принимал со спиннингом в руках и припорошенный снегом. "А вечером семейный праздничный ужин. И снова за работу. Передаю всем огромный привет и слова благодарности!", - пишет глава региона на своей страничке в соцсети.

Именинник родился 2 февраля 1965 года. Олег Кувшинников - коренной череповчанин, который прошел путь на производстве ЧерМК от рядового рабочего до директора социально-бытового комплекса. 5 лет был мэром Череповца, с декабря 2011 года - губернатор Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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