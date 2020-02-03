Глава Вологодчины показал своего младшего сына
Глава Вологодской области поздравил своего младшего сына Даню с 18-летием и выложил в соцсети совместные фото. Комментаторы подметили явное сходство близких родственников. Отец пожелал отпрыску "целеустремлённости, упорства, мужества и веры в себя", "пусть для тебя откроется весь мир, а все трудности преодолеваются с легкостью."
Всего у главы региона трое сыновей. Старший — Александр, работает на Череповецком металлургическом комбинате, от него у Олега Кувшинникова прелестная внучка Ася. Средний сын — Роман, воспитанник Суворовского училища. В конце сентября Комсомольская правда писала о его свадьбе на прекрасной Марии.
Родители Губернатора, Елена Ивановна и Александр Николаевич, отметили в марте 2019 года изумрудную свадьбу - 55 лет. Кроме того, отец Олега Кувшинникова 40 лет отдал работе на Северстали.
ИСТОЧНИК KP.RU