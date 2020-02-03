2020-02-03T11:44:31+03:00
Общество

Глава Вологодчины показал своего младшего сына

Олег Кувшинников поздравил своего сына с совершеннолетием
Евдокия САХАРОВА
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Даня и отецДаня и отецФото: пресс-служба губернатора Вологодской области
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Глава Вологодской области поздравил своего младшего сына Даню с 18-летием и выложил в соцсети совместные фото. Комментаторы подметили явное сходство близких родственников. Отец пожелал отпрыску "целеустремлённости, упорства, мужества и веры в себя", "пусть для тебя откроется весь мир, а все трудности преодолеваются с легкостью."

Всего у главы региона трое сыновей. Старший — Александр, работает на Череповецком металлургическом комбинате, от него у Олега Кувшинникова прелестная внучка Ася. Средний сын — Роман, воспитанник Суворовского училища. В конце сентября Комсомольская правда писала о его свадьбе на прекрасной Марии.

Родители Губернатора, Елена Ивановна и Александр Николаевич, отметили в марте 2019 года изумрудную свадьбу - 55 лет. Кроме того, отец Олега Кувшинникова 40 лет отдал работе на Северстали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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