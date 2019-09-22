Олег Кувшинников пожелал сыну семейного счастья

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-22T11:59:24+03:00

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Губернатор Вологодской области на своем третьем сроке поделился с общественностью фотографиями со свадьбы среднего сына. Глава региона разместил в соцсетях запись: «Как быстро растут дети. Я помню, как принёс домой Рому из роддома, как он делал первые шаги, а я поддерживал его. Сегодня сын стал совсем взрослым и создал уже свою семью с замечательной Машей. Желаю счастья!».

Средний сын Роман связал свою жизнь с девушкой Марией. Свадьбу сыграли в Усадьбе Гальских в Череповце в минувшую субботу. Всего у главы трое сыновей и двухлетняя внучка Ася от старшего.

ИСТОЧНИК KP.RU