2019-09-22T11:59:24+03:00
Общество

Олег Кувшинников пожелал сыну семейного счастья

Губернатор Вологодской области поделился счастливыми моментами личной жизни
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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Губернатор Вологодской области на своем третьем сроке поделился с общественностью фотографиями со свадьбы среднего сына. Глава региона разместил в соцсетях запись: «Как быстро растут дети. Я помню, как принёс домой Рому из роддома, как он делал первые шаги, а я поддерживал его. Сегодня сын стал совсем взрослым и создал уже свою семью с замечательной Машей. Желаю счастья!».

Средний сын Роман связал свою жизнь с девушкой Марией. Свадьбу сыграли в Усадьбе Гальских в Череповце в минувшую субботу. Всего у главы трое сыновей и двухлетняя внучка Ася от старшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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