Родители Олега Кувшинникова отметили изумрудную свадьбу

21 марта в Череповце мэр города Елена Авдеева чествовала пару Елены Ивановны и Александра Николаевича Кувшинниковых, которые отметили 55 - летие совместной жизни.

Родители губернатора - оба из крестьянских семей. Папа, инженер - железнодорожник, связал свою жизнь с Северсталью, мама - педагог. У них двое детей.

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Семья Кувшинниковых в 1974 году. Фото из книги "Незабываемое".

Много лет Александр Николаевич собирал и исследовал свою родословную. Объемная книга в суперобложке с семейными фотографиями "простой вологодской семьи" - как назвал ее Олег Александрович, была переиздана к юбилею. "Незабываемое. Хроника одного семейства" - кропотливый труд с многочисленными фотографиями и гениалогическим деревом семьи.

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Знаменитый сын подарил любимым родителям фотографии из семейного альбома в раме - так обычно оформляли фотографии в крестьянских семьях.

Старший сын Олег не был паинькой. Фото из книги "Незабываемое".

На встрече четы Кувшинниковых с молодоженами Череповца побывали журналисты "ВологдаРегион" - Дмитрий Погодин и Валентина Певцова.

Как заявили в Череповецком ЗАГСе, 21 марта в Череповце появилась новая традиция. Для молодых пар, которые собираются пожениться и подали документы в ЗАГС, будут устраивать встречи с семейными парами, которые уже справили золотую, изумрудную или бриллиантовую свадьбу, то есть прожили вместе больше полувека.