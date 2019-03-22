2019-03-22T16:23:57+03:00
Общество

Родители Олега Кувшинникова отметили изумрудную свадьбу

Вместе они 55 лет
Иван Чухнин
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Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион"Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион"
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21 марта в Череповце мэр города Елена Авдеева чествовала пару Елены Ивановны и Александра Николаевича Кувшинниковых, которые отметили 55 - летие совместной жизни.

Родители губернатора - оба из крестьянских семей. Папа, инженер - железнодорожник, связал свою жизнь с Северсталью, мама - педагог. У них двое детей.

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Семья Кувшинниковых в 1974 году. Фото из книги "Незабываемое".

Семья Кувшинниковых в 1974 году. Фото из книги "Незабываемое".

Много лет Александр Николаевич собирал и исследовал свою родословную. Объемная книга в суперобложке с семейными фотографиями "простой вологодской семьи" - как назвал ее Олег Александрович, была переиздана к юбилею. "Незабываемое. Хроника одного семейства" - кропотливый труд с многочисленными фотографиями и гениалогическим деревом семьи.

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Фото Валентины Певцовой. ИА"ВологдаРегион".

Знаменитый сын подарил любимым родителям фотографии из семейного альбома в раме - так обычно оформляли фотографии в крестьянских семьях.

Старший сын Олег не был паинькой. Фото из книги "Незабываемое".

Старший сын Олег не был паинькой. Фото из книги "Незабываемое".

На встрече четы Кувшинниковых с молодоженами Череповца побывали журналисты "ВологдаРегион" - Дмитрий Погодин и Валентина Певцова.

Как заявили в Череповецком ЗАГСе, 21 марта в Череповце появилась новая традиция. Для молодых пар, которые собираются пожениться и подали документы в ЗАГС, будут устраивать встречи с семейными парами, которые уже справили золотую, изумрудную или бриллиантовую свадьбу, то есть прожили вместе больше полувека.

У рода Кувшщинниковых есть свой герб. Фото: Иван Чухнин

У рода Кувшщинниковых есть свой герб.Фото: Иван Чухнин

ИСТОЧНИК KP.RU

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