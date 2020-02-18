Как власти Вологодчины провели выходные

Судя по соцсетям, вологодские власти отлично провели прошедшие выходные. О своих приключениях 15-16 февраля отчитался мэр Вологды, глава Вологодского района и губернатор области. Как на подбор, все решили развлечься по-зимнему.

Матч по хоккею с мячом в Вологде на стадионе Динамо

Мэр Вологды Сергей Воропанов был особенно активен в соцсетях и на мероприятиях. 15 февраля в областной столице проходил спортивный праздник — День хоккея с мячом (еще его называют бенди или русский хоккей). На матч между командами "Динамо" Москва и "Строитель" Сыктывкар прибыл президент Международной Федерации Борис Иванович Скрынник — он вместе с главой города заручились поддержкой президентов клубов "Динамо" Москва и "Строитель" Сыктывкар для развития спорта в Вологде. Кстати, игра прошла в пользу москвичей 7:2.

Фанаты активно болели за любимые команды

Сергей Воропанов прокомментировал событие: "Динамичная и зрелищная получилась игра! Я думаю, в нашем городе этот вид спорта должен быть! И первые шаги мы сможем сделать уже в этом году. По губернаторской программе построим 5 многофункциональных спортивных площадок на которых ребята смогут играть в русский хоккей".

Президент Международной Федерации, мэр города, организаторы и партнеры

В субботу мэр успел посетить и военно-патриотическую игру для школьников, которая прошла в парке Победы в рамках празднования 75-летия Победы.

Мэр областной столицы посетил военно-патриотическую игру в парке Победы

Там звучали выстрелы и шло сражение. 30 команд на время преодолевали препятствия, сдавали пожарное дело, знание военной техники, оружия и основ оказания медицинской помощи.

Участники военно-патриотической игры в парке Победы

В воскресенье Сергей Воропанов прокатился на сноуборде, вероятно, на местном склоне YES. Комментаторы в соцсетях поддержали активный отдых чиновника, рассказали, что и сами балуются таким.

16 февраля мэр Вологды отдохнул на горнолыжном склоне

А глава Вологодского района съездил в Москву — к своей дочери Полине, она там учится. Сходили на каток прямо на Воробьевых горах. "Рванул в Москву — соскучился по дочке. Замечательная атмосфера, отличный выходной!", – прокомментировал поездку Сергей Жестянников.

Сергей Жестянников сходил с дочкой на каток на Воробьевых горах

Кроме того, Сергей успел посетить и праздник валенка в Можайском под Вологдой. На народных гуляниях соревновались в меткости метания шерстяной обуви (глава попал), валенкобол, проводили дефиле валенок, веселые старты для малышей, снежные забавы и горячий чай с гречневой кашей. Праздник "Русский валенок" прошел в третий раз в Спасском поселении.

Праздник валенка под Вологдой

Глава Вологодского района за субботу успел вручить и Юбилейные медали "75 лет Победы" труженицам тыла в поселке Можайское.

Труженицы тыла

И посетил обновленный Центр культуры и спорта в Федотово, где прошли выступления вологодских коллективов.

Дом культуры в Можайском

Губернатор Вологодской области в Международный день книгодарения поучаствовал в благотворительной акции и подарил областной библиотеке книгу. Теперь запись о дарителе будет и на бумажном экземпляре, и в электронном каталоге.

14 февраля - Международный день книгодарения

Потом Олег Кувшинников сходил в простую русскую баню — попариться! "Суббота — время восстановления сил. Свой заряд бодрости получаю в русской бане. С лёгким паром, друзья!", — сообщил глава региона.

С легким паром!

В воскресенье — в кино. "Наконец-то сходил на самый кассовый российский фильм. Потрясающая комедия: красивая, легкая, добрая! Давно я так не смеялся!", — рецензировал Олег Кувшинников.

Губернатору фильм понравился