2020-02-07T20:07:14+03:00
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Вологодская областная библиотека предлагает оставить свое имя в истории

Вологодская областная библиотека приглашает всех желающих принять участие в акции «Дарите книги с любовью!» 14 февраля
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская областная библиотека организует благотворительную акцию, приуроченную к Международному дню книгодарения 14 февраля. Все желающих приглашают принять участие в мероприятии «Дарите книги с любовью!». Каждый сможет подарить книгу в фонд областной библиотеки и оставить свое имя в истории. Имя дарителя будет указано на книге и записано в электронном каталоге.

К участию принимаются новые книги и книги последних лет в хорошем состоянии. Дары можно оставить в областной научной библиотеке на улице М. Ульяновой, д. 1 и д. 7 и филиале на улице Маршала Конева, д. 6. Контактный телефон (8172) 75-91-89, сообщает cultinfo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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