В Вологодскойм районе состоялся праздник "Русский валенок"

Веселый массовый праздник прошел в Вологодском районе. В селе Можайском состоялся традиционный зимний праздник «Русский валенок», посвященный любимой зимней обуви.

На площади у дома культуры собрались местные жители с детьми, приехавшие в гости родные. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов и веселые стары для самых маленьких. Были организованы площадки русских забав. Здесь каждый мог метнуть валенок в кольцо, пройтись над толпой на ходулях, а также прокатиться на пони. Местные команды сразились в необычный футбол: участникам пришлось играть в неспортивной обуви - в валенках. Девушки почувствовали секбя можницами - они участвовали в дефиле валенок – демонстрировали традиционную зимнюю обувь, расшитую различными узорами и орнаментами. Каждый мог купить здесь дефицитную обувь на развернутой ярмарке.

Самые активные, яркие участники праздника были отмечены подарками. А поводов для наград хватало: в частности, в конкурсе «Чудо - валенки» участников отмечали в номинациях «Валенки моей мечты», «Чудеса из ничего», «Самые народные валенки».