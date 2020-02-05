2020-02-05T12:04:13+03:00
Спорт

Хоккеисты Северстали изготовили Путину форму с номером 11

На странице в соцсети спортсмены пригласили сыграть с ними в хоккей президента и губернатора Вологодчины
Евдокия САХАРОВА
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Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» пригласил президента и губернатора Вологодской области сыграть с ними в хоккей в Ледовом дворце. Команда даже подготовила специальную форму для главы государства проименованную PUTIN и номером 11. На странице клуба в инстаграм опубликовали фото одежды.

Напомним, что Владимир Путин 4 февраля посетил Череповец. Днем побывал в Череповецком химико-технологическом колледже, где встреча была организована в спортзале. Съездил в Центр боевых искусств. Была запланирована встреча с гендиректором Северстали. Несколько раз президент останавливался на улицах города для общения с народом. Там череповчанин не разрешил ему забрать главу региона. Губернатор Олег Кувшинников на встрече с главой государства попросил построить поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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