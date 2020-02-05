Хоккеисты Северстали изготовили Путину форму с номером 11
Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» пригласил президента и губернатора Вологодской области сыграть с ними в хоккей в Ледовом дворце. Команда даже подготовила специальную форму для главы государства проименованную PUTIN и номером 11. На странице клуба в инстаграм опубликовали фото одежды.
Напомним, что Владимир Путин 4 февраля посетил Череповец. Днем побывал в Череповецком химико-технологическом колледже, где встреча была организована в спортзале. Съездил в Центр боевых искусств. Была запланирована встреча с гендиректором Северстали. Несколько раз президент останавливался на улицах города для общения с народом. Там череповчанин не разрешил ему забрать главу региона. Губернатор Олег Кувшинников на встрече с главой государства попросил построить поликлиники.
ИСТОЧНИК KP.RU