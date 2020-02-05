Вологжане попросили Путина не забирать их губернатора

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:44:45+03:00

Череповчанин просит В.В. Путина не забирать губернатора себе. Президент остановил кортеж и пообщался с местными жителями во время приезда в Череповец 4 февраля. Видео 35ТВ.ru

Президент несколько раз останавливал кортеж на улицах Череповца, чтобы пообщаться с местными жителями

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Череповчанин рассказал президенту РФ, что на Вологодчине живут хорошо. Встреча местного жителя с главой государства произошла прямо на улице. В.В. Путин посетил Череповец 4 февраля 2020 года впервые за 6 лет и несколько раз останавливался с кортежем. В Вологду лидер страны не поехал.

Президент согласился с прохожим в профессионализме губернатора и предложил забрать его "выше". Мужчина отказался, т.к самим нужен - Вологодчину поднимать.

В то же время в день визита череповчанам советовали не открывать окна, не пользоваться биноклями, ходить по улице только с документами и стараться не садиться в личный транспорт. Люки в городе залили монтажной пеной.

ИСТОЧНИК KP.RU