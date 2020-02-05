2020-02-05T09:30:49+03:00
Здоровье

Губернатор Вологодчины лично попросил президента построить поликлиники

Олег Кувшинников обратился с просьбой к Владимиру Путину во время его однодневного визита в Череповец
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился к президенту РФ с просьбой о строительстве двух крупнейших поликлиник в Вологде и Череповце. Президент одобрил идею главы региона.

Медицинские учреждения собираются возвести в вологодском микрорайоне Бывалово на 30 тысяч посещений в год и в Зашекснинском районе Череповца - на 56 тысяч. Губернатор подчеркнул, что поликлиники - это первичное звено здравоохранения, на которое выделено на данный момент 450 миллиардов рублей. На 2 новых объекта здравоохранения собираются инвестировать 1,5 млрд рублей.

Олег Кувшинников заявил, что уже скоро начнется реализация задуманных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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