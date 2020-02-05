Губернатор Вологодчины лично попросил президента построить поликлиники
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился к президенту РФ с просьбой о строительстве двух крупнейших поликлиник в Вологде и Череповце. Президент одобрил идею главы региона.
Медицинские учреждения собираются возвести в вологодском микрорайоне Бывалово на 30 тысяч посещений в год и в Зашекснинском районе Череповца - на 56 тысяч. Губернатор подчеркнул, что поликлиники - это первичное звено здравоохранения, на которое выделено на данный момент 450 миллиардов рублей. На 2 новых объекта здравоохранения собираются инвестировать 1,5 млрд рублей.
Олег Кувшинников заявил, что уже скоро начнется реализация задуманных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU