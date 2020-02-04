2020-02-04T11:19:03+03:00
Политика

В Череповце журналисты ждут президента в спортзале

В Череповецком технологическом колледже ожидают прибытие Владимира Путина
Евдокия САХАРОВА
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Журналисты и студенты ждут президента в спортзале Череповца.Автор GorodChe

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В Череповце ожидают прибытие Президента России Владимира Путина. Через несколько часов он приземлится в аэропорту Северстали в 11 часов дня и направится на встречу с учениками и сотрудниками Череповецкого технологического колледжа. На месте его ожидают к полудню. В спортивном зале учебного заведения оборудован пресс-центр. Прилегающие улицы уже под надзором сотрудников безопасности, стоят ФСО и ДПС, установлены дополнительные заграждения.

Далее президент проследует в Центр боевых искусств, возможно посещение других образовательных учреждений. Кроме того, В.В. Путин планирует встретиться с генеральным директором Северстали Алексеем Мордашевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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