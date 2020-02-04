В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
Журналисты и студенты ждут президента в спортзале Череповца.Автор GorodChe
В Череповце ожидают прибытие Президента России Владимира Путина. Через несколько часов он приземлится в аэропорту Северстали в 11 часов дня и направится на встречу с учениками и сотрудниками Череповецкого технологического колледжа. На месте его ожидают к полудню. В спортивном зале учебного заведения оборудован пресс-центр. Прилегающие улицы уже под надзором сотрудников безопасности, стоят ФСО и ДПС, установлены дополнительные заграждения.
Далее президент проследует в Центр боевых искусств, возможно посещение других образовательных учреждений. Кроме того, В.В. Путин планирует встретиться с генеральным директором Северстали Алексеем Мордашевым.
ИСТОЧНИК KP.RU