В Череповце журналисты ждут президента в спортзале

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце ожидают прибытие Президента России Владимира Путина. Через несколько часов он приземлится в аэропорту Северстали в 11 часов дня и направится на встречу с учениками и сотрудниками Череповецкого технологического колледжа. На месте его ожидают к полудню. В спортивном зале учебного заведения оборудован пресс-центр. Прилегающие улицы уже под надзором сотрудников безопасности, стоят ФСО и ДПС, установлены дополнительные заграждения.

Далее президент проследует в Центр боевых искусств, возможно посещение других образовательных учреждений. Кроме того, В.В. Путин планирует встретиться с генеральным директором Северстали Алексеем Мордашевым.

ИСТОЧНИК KP.RU