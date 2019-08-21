Вертолет упал в реку в Вологодской области
16:30 в Череповецком прайоне Вологодской области упал частный вертолет.
ЧП случилось в районе моста через Суду. Вертолет упал в воду - торчит один хвост.
По всей видимости, вертолет задел лопастями линию электропередач. На месте работают водолазы.
По предварительной информации в кабине был один пилот, он погиб.
Подробности здесь: https://www.vologda.kp.ru/daily/27015/4081457/
Стало известно имя пилота: https://www.vologda.kp.ru/online/news/3580365/
Как сообщала "Комсомолка", в Вологодской области 27 марта, во второй половине дня, произошло похожее ЧП: сверхлегкий самолет "Птенец -3" рухнул на лед Кубенского озера. Пилот погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU