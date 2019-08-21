В Вологодской области погиб пилот упавшего в реку вертолета

21 августа 16:30 в Череповецком районе Вологодской области упал частный вертолет. ЧП случилось в районе моста через Суду. Вертолет упал в реку. По словам очевидцев, торчит один хвост.

По всей видимости, вертолет задел лопастями линию электропередач. На месте работают водолазы. По предварительной информации в кабине был один пилот, он погиб.

Информацию подтвердила пресс-служба регионального МЧС:

"В пятом часу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о происшествии, связанном с падением вертолёта в районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области. По данным диспетчера КДиспетчерского пункта аэропорта г. Череповца заявки на полёты вертолётом не поступало. По информации главы Нелазского сельского поселения А. Рудькина, вертолёт упал в реку Суда, из реки торчит фрагмент вертолёта, оборвана линия ЛЭП. Объявлен сбор оперативного штаба ликвидации ЧС на базе ГУ МЧС России по Вологодской области. По сообщению аварийно-спасательной службы Вологодской области: вертолёт двухместный, находится в 10-15 метрах от берега на глубине 3 метра, виднеется хвостовое оперение..."

На место выехали спасатели.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как стало известно, в 10 метрах от самолета найден мертвым пилот - Евгений Макаров.

Для ликвидации последствий на место происшествия убыли силы и средства в количестве 44 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 5 единиц техники.

Информация будет дополняться.