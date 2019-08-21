Стало известно имя погибшего в Волгодской области пилота

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-21T18:41:29+03:00

Его вертолет задел ЛЭП и упал в реку Суда

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Из неофициальных источников стало известно имя пилота, погибшего при крушении частного вертолета. Как сообщает ИА "Вологда-Регион", это исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров.

Как сообщает сайт "КП"- Вологда" , ЧП случилось в Череповецком районе 21 августа окло 16:30.

Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Суду возле моста на трассе А114.

В 10 метрах от него было найдено тело пилота. Это был частный вертолет.

Как сообщает пресс-служба МЧС, о полетах вертолетом в этом районе никто не заявлял. По информации главы Нелазского сельского поселения А. Рудькина, вертолёт упал в реку Суда, из реки торчит фрагмент вертолёта, оборвана линия ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU