Пилот рухнувшего на лед Кубенского озера самолета погиб по дороге в больницу

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-27T19:02:57+03:00

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По Вологдой 27 марта, во второй половине дня, произошло ЧП: сверхлегкий самолет "Птенец -3" рухнул на лед Кубенского озера.

Пилот - мужчина, 1956 года рождения, был еще жив, когда его забрал случайный свидетель. Но при транспортировке в больницу он умер.

Как сообщает пресс-служба МЧС, данное летательное воздушное средство на учете не состоит, маршрут следования не согласован и разрешения на перелет владелец не получал, радиообмен в процессе полета не производился.

В кабине находился лишь пилот.

Как стало известно, травмированного пилота подобрал и пытался доставить в село Устье, районный центр, местный священник - отец Дионисий. Но по дороге мужчина умер.

"Птенец - 3" - самолет российского производства (Башкирия), стоимостью около 1,5 миллионов рублей, очень легкий - взлетный вес менее 500 кг, масса -270 кг.

Он не требует взлетной полосы, легко монтируется. Его характеризуют как легкоуправляемый летательный аппарат. "Птенец" развивает скорость до 170 километров в час. Крейсерская скорость -110 -140 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU