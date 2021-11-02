В Вологде появился баннер с обращением ко всем людям планеты от погибшей Сони Жаворонковой

Фото: Невские новости

Вологжан не отпускает беда, случившаяся с 9-летней Соней Жаворонковой. Она с подругой раздавала прохожим листовки, ее заприметила больная женщина, заманила в квартиру и жестоко убила.

Вологжане принимали активное участие в поисках девочки. Затем - в похоронах, обсуждали планы увековечивания ее памяти.

Звучали предложения назвать именем погибшей девочки улицу в городе. Была идея использовать для памятника девочке листочки из тетради в клеточку, которые девочка раздавала в последний день своей жизни. На них был написан призыв не мусорить, не загрязнять планету.

Фото: чат Память о Соне, Татьяна Лапина

Сегодня в городе появилось фото: идет монтаж баннера на улице Щетинина, на котором размещены строки из той самой записки. Многие считают это отличной идеей, данью памяти девочке, которая хотела сделать мир чище и посвятила этому свой последний день. Есть и другие мнения: это "пиар на смерти девочки". Депутат Холодов и вовсе предложил назвать улицу именем погибшего ребенка.

Тем временем, в Вологде стали известны другие пугающие инциденты: женщины приглашали незнакомых детей в гости и манили сладостями.

Напомним, что в Вологодской области возле Родины Деда Мороза планируют построить мусорный полигон.