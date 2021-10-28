Писатель Артём Попов: "Жадность мусорной мафии зашкаливает"

Окрестности деревни Горбачево. Не правда ли, красивейшие места?

Под Великим Устюгом будут строить мусорный полигон. Более 40 миллионов рублей выделено только на создание проектной документации. Общественных слушаний еще не было, но аукцион уже объявлен. А местные жители в ужасе от этой затеи. Никогда не живали возле свалки, и вот...

Свои размышлениями о проблеме поделился писатель Артём Попов, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Он живет в Северодвинске, но его корни - на великоустюгской земле. Здесь он часто бывает: выступает перед земляками, работает над своими произведениями, рассказывающими о жизни современной деревни. Вот что он пишет:

Неужели вместо туманов здесь будет смог?

"Жители деревни Горбачёво Великоустюгского района Вологодской области никогда не мусорили сами.Власти вдруг решили свозить к ним мусор из соседних районов, чтобы построить здесь гигантский полигон.

Мне кажется, все проблемы от жадности. В истории с мусорным полигоном в Горбачёво жадность «мусорной мафии» зашкаливает. Вместо того, чтобы найти максимально удалённое место от всех населённых пунктов, построить туда дорогу (я не говорю о мусороперерабатывающем заводе, что повсеместно в Европе), выбрали участок у трассы Великий Устюг – Кичменгский Городок как раз посередине пути. Это ещё раз доказывает, что мусор будут, вероятно, в Горбачёво возить из Кичменгского Городка и заодно и Никольска. Зачем ещё тратиться на дороги? И так сойдёт!

Сразу отвечу моим критикам: я не за свою деревню вступился, я против строительства полигонов вблизи каких-либо населённых пунктов в принципе.

Нас уверяют, что полигон будет, конечно, построен с соблюдением всех экологических норм и правил, а жилые дома могут находиться на расстоянии 500 метров от таких объектов. А почему не 50 метров? Хорошо, если так, предлагаю власти начать с себя, показать хотя бы раз пример: постройте такой полигон на своей малой Родине откуда ваши корни – губернатор Вологодской области г-н Кувшинников в Тотемском районе, глава Великоустюгского районе г-н Кузьмин – в Ломоватке. Воткните полигон к своему дому, грунт примерно везде одинаковый. Ведь безопасно! Посмотрим, что скажут ваши земляки. Или боитесь реакции?

А куда делись новоиспечённые депутаты Госдумы от Вологодской области? Перед выборами мелькали каждый день в телевизоре и интернете, а тут исчезли, как корова языком слизнула. Может, им пора пересмотреть дурацкую норму в 500 метров? Вы с народом или нет? Мне вот кажется, не ближе 30 километров должны подобные полигоны находиться от жилья.

Подсказываю вариант решения проблемы местной власти и мусорщикам: рекультивируйте действующую свалку у Великого Устюга, стройте рядом мусоросортировочный комплекс и современный полигон. Мало средств, что с народа собираете? Возьмите кредит, людей же загнали в кредиты до конца жизни. Понимаю, что никто на это не пойдёт: денег хотят много и прямо сейчас.

Очевидно, что «мусорная реформа» в стране забуксовала. Конфликты, как в Горбачёво, вспыхивают то тут, то там. О строительстве мусороперерабатывающих заводов не слышно. В Великом Устюге лично я не видел ни одного контейнера для раздельного сбора отходов (может, они где-то и есть, но как артефакт). Значит, повезут в Горбачёво всё подряд, извлекут частично пластик, увезут на переработку и зашибёт кто-то опять деньгу, а на бывших полях Горбачёва, где растили хлеб, остатки будут гнить веками…

Может, пригласить в Горбачёво специального представителя Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, пусть расскажет людям о мусорной реформе, заводах и полигонах, если местные власти не считают нужным с народом общаться. Должен же бывший министр обороны Иванов справиться!

Посмотрел бы он на ландшафт Горбачёва и сразу всё понял. Недаром ведь так назвали это место предки: угоры что горбы. Или вот ещё один местный топоним – Тайкин угор. Перепады высот с девятиэтажный дом! Завалить всё мусором, сравнять угоры, вот что, наверное, хотят местные власти и мусорщики.

43 миллиона бюджетных (читай: народных) денег, что хотят потратить на проектные работы, может, отдать Горбачёву? Хоть раз в жизни такой денежный дождь упал бы деревенским людям – но только на полезное дело: возрождение сельского хозяйства. В этом году на ферме в Горбачёво зарезали последних коров. Какой «замечательный» выдался год!

Ещё раньше закрыли школу, хотя ученики есть до сих пор, но их возят за 20 километров в школу в село Усть-Алексеево. Бред и абсурд. А река Шарденьга, что течёт внизу всех угоров, как обмелела за последние 30 лет варварской вырубки вековых лесов! Зачахнет совсем водный источник или превратится в мутный вонючий ручей…

Судьба Горбачёва, по иронии судьбы созвучной с фамилией последнего президента СССР,– пример того, как власть за эти 30 лет относилась к русской деревне: выживайте как хотите. Остались последние, самые стойкие жители, старики и старухи. Как этой жалкой кучке протестовать против могучей администрации, многотысячные акции, как было, например, в Северодвинске против мусорного полигона в Рикасихе, не организовать…

У деревенских жителей осталось одно богатство –вот эти полузаросшие поля да перелески, что хотят теперь завалить мусором. И откуда? Из городов! Деревня никогда не производила мусор. Что можно – сжигалось в печках, пищевые отходы – скоту. А этим летом в одной из деревень увидел интересное применение пластиковой бутылки: из неё сделали рукомойник (старый заржавел, а на новый денег нет, ибо работы в деревне нет).

Не было никогда своего мусора в деревнях, а чужого не надо!"

Писатель Артем Попов.

Использовано фото Светланы Хомутинниковой.

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