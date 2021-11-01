Женщины пыталась увести чужих детей с улиц Вологды

В Вологде зафиксированы два, по предварительной информации, не связанных между собой скандальных случая: на улице незнакомые детям женщины пригашали малышей в гости. После безумного убийства 9-летней Сони Жаворонковой, которую заманила к себе с улицы сумасшедшая, а затем убила, вологжане стали еще настороженней относиться к таким происшествиям.

Информацию о первой подозрительной женщине разместили в группе школы №42 в социальных сетях. Пожилая вологжанка подходила, как минимум, к двум детям и предлагала конфеты, а также пойти к ней в гости попить чаю. Школьники испугались и разбежались. Женщине на вид 50-70 лет, синяя куртка, белая шапка, отсутствует часть зубов.

Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен Ольга Смирнова. Чиновница пояснила, что правоохранители сразу же начали проверку данных, появившихся в соцсетях. Кроме того, был установлен еще один подобный факт при беседе с детьми: незнакомка подходила на улице к школьникам, предлагая пойти к ней домой за угощениями, т.к. ей одиноко. Личность вологжанки Ш. установили, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

На данный момент ведется проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, очевидцы опрашиваются. Родителям советуют провести с детьми дополнительные беседы по правилам безопасности.

Вологжанка Валерия Ч. прокомментировала новость в соцсети: "Раньше как-то проще было, меня одна бабуля в детстве конфетами подкармливала, ей реально скучно было и мысли не было о каких-то сомнительных последствиях". Остальные комментаторы заметили, что в деревнях до сих пор так, но там обычно все друг друга знают - дети расслаблены.