Вологодский суд назначил меру пресечения подозреваемой в убийстве девятилетней Сони Жаворонковой

Фото от пресс-службы судов Вологодской области

Суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве девятилетней Сони Жаворонковой. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

20 октября 40-летняя Ульяна Ланская была этапирована из Карелии в Вологду. Она скрылась с места преступления, но была снята с поезда дальнего следования на станции Беломорск. 21 октября она предстала в Вологде перед судом. В зал заседаний ее привели в наручниках. Накануне СУ СК сообщали о том, что женщина призналась в убийстве ребенка "из-за неприязненных отношений".

В Вологде пропавшую 16 октября школьницу искали круглые сутки более 600 человек. Вечером 18 октября ее подружка рассказала маме, что с Соней они распространяли самодельные листовки об охране окружающей среды, а потом они были в гостях у доброй тети. Та отправила подружку домой, а Соня осталась. Семилетняя малышка сумела описать квартиру и дом странной женщины.

В закрытой квартире и было обнаружено изуродованное тело третьеклассницы.

Смотреть видеосюжет Ульяна Ланская высказала свое мнение о произошедшем

21 октября подозреваемую привезли в суд. Заседание было закрытым. На нем определили меру пресечения подозреваемой в убийстве. Ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Подозреваемая высказала свое мнение о произошедшем. Она не признала свою вину.

"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", - сообщает пресс-служба судов. Решение суда может быть обжаловано в течении трех суток.

Потрясенные убийством вологжане угрожают Ланской всевозможными карами, так что правоохранители опасались самосуда. Девочка будет похоронена на городском кладбище 21 октября. Похороны оплачивают руководители города как частные лица.

Как известно, женщина находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи говорили о пристрастном отношении Ланской к чужим детям. О странностях правоохранители знали, но не предприняли никаких действий, якобы, женщина находилась на лечении, на дневном стационаре у психиатра.

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