Подозреваемая в убийстве ребенка Ульяна Ланская высказала свое мнение о произошедшем

Подозреваемую доставили в зал суда в наручниках. Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

Пресс-служба судов разместила видео, где подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы 40-летняя Ульяна Ланская отвечает на вопросы. Женщина, одетая явно в казенную одежду - камуфляжный костюм, говорит вяло.

Напомним, женщину подозревают в зверском убийстве Сони Жаворонковой, тело ребенка обнаружено в ее квартире. Сегодня Ланскую доставили в вологодский суд.

После заседания суда журналисты ее спрашивают, зачем она встретилась, познакомилась с этими девочками. Отвечает: "Я не познакомилась, просто они листовки расклеивали и, это самое, просто листовки они раздавали... просто в гости ко мне пошли... чаю попить."

Ее спрашивают: "Дальше что было? После того, как попили чаю?"

Она отвечает: "Да ничего, одна ушла, другая осталась, попила чаю и все. Ничего не было. Я потом ушла... Одна девочка тоже ушла, другая осталась в моей квартире..."

Ланская утверждает: "Ничего, ничего не было.."

В конце говорит, что были еще какие-то мужчины, алкоголики. Которые раньше снимали у нее квартиру, которые прописаны где-то в Череповецком районе...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Вологде простились с убитой Соней Жаворонковой (подробнее)

Первый день после трагедии: Вологда потрясена безумным убийством 9-летней школьницы (подробнее)

Вологодский суд назначил меру пресечения подозреваемой в убийстве девятилетней Сони Жаворонковой (подробнее)