В Вологде простились с убитой Соней Жаворонковой

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В Вологде 21 октября утром прошла церемония прощания с Соней Жаворонковой. В убийстве третьеклассницы подозревают 40-летнюю вологжанку, предположительно невменяемую.

В Кафедральный Воскресенский собор Вологды, что находится на Кремлёвской площади, пришли около сотни вологжан. Люди молча несли цветы к гробу девочки... Некоторые плакали. Об этом сообщил корреспондент NewsVo Наталья Рюмина, побывавшая на церемонии прощания.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва провел отпевание невинно убиенной вологжанки и произнес речь. Архиепископ области признался, что отпевать детей всегда трудно, "потому что, по истине, каждый раз сопереживаешь тому, что происходит на белом свете". "Почему бог такой несправедливый, что он забирает от нас детей? Но, наверное, он больше справедливый. Потому что мы с вами недостойны этих детей, поскольку не можем их достойно воспитать, не можем о них заботиться так, чтобы они не чувствовали никакой нужды. Господь забирает ребёнка, поскольку видит, что у ребёнка нет возможности здесь на земле находиться, поскольку находится он в беспечном состоянии в отношении нас-взрослых, и поэтому забирает к себе, где вечное блаженство, где радость, где нет чувства справедливости, а есть любовь", - отметил священнослужитель.

Девочку положили в открытый гроб в белом кружевном платьице, нанесли толстый слой грима, но синяки все-равно проглядывали... Помогающие с похоронами девушки заметили, что Соня "на себя не похожа, а на голове из-под платка торчат нитки". Люди плакали выходя из храма - и мужчины, и женщины.

Потом провожающие в последний путь девочку направились на Козицинское кладбище: два автобуса и несколько газелей.

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