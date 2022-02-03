Вологжане могут получить больничный по телефону

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Вологодской области

Начальник департамента здравоохранения региона Алексей Плотников решил лично посетить поликлинику №4 Вологды. Учреждение обслуживает сразу несколько крупных районов Вологды: ПЗ, Бывалово, «Зеленый город».

Пациенты такой работой недовольны: долгий дозвон, ограниченное количество талонов к врачам, записываться нужно задолго, желательно в определенное время, длинные очереди у кабинетов и даже в регистратуру, множество бюрократических нестыковок в работе, зачастую не указывается кабинет принимающего врача (не забываем про очереди в регистратуру)! Кроме того, нужно знать тонкости работы учреждения и сайтов, чтобы успеть получить помощь до того момента, как здоровье совсем сдаст. Нужно быть очень целеустремленным человеком и иметь недюжий запас сил!

Здравоохранение сейчас переживает тяжелый период - все проблемы ярко проявились во время пандемии коронавируса. Ситуация очень острая - в регионе на 3 февраля зафиксировано небывалое количество зараженных за сутки - 1160. Это почти в три раза больше максимального значения в прошлые волны.

Алексей Плотников в ходе своего посещения поликлиники обошел отделения неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ. Чиновник побеседовал с врачами, ведущими амбулаторный прием. Из-за ограничений сейчас большинство посетителей поликлиники именно больные простудными заболеваниями.

Алексей Плотников посоветовал пациентам воспользоваться дистанционной консультацией, чтобы не ехать в поликлинику с простудой: «В связи со значительным ростом больных коронавирусной инфекцией изменена работа многих служб поликлиники, внедрены новые алгоритмы при организации медицинской помощи пациентам. Теперь при появлении симптомов ОРВИ открыть больничный можно без посещения поликлиники, для этого необходимо обратиться в колл-центр по телефону: 999-994 и оставить заявку. С пациентом свяжется врач, при наличии медицинских показаний назначит лечение и откроет больничный лист на семь дней. Закрытие больничного происходит также дистанционно после уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию».

Больничный открывается в электронной форме и сразу направляется работодателю, так что приходить за документом не нужно. С 1 февраля 2022 года медицинские учреждения полностью перешли на электронный вариант документа.

Главный врач региона подчеркнул, что из-за высокой занятости медработников, пациентам рекомендовано обращаться напрямую в отделение неотложной помощи - там открыты дополнительные кабинеты. Для взрослых отдельный вход со стороны рынка, для детей со стороны бассейна.

Больных коронавирусом врачи наблюдают дистанционно - без осмотра врача на дому. Пациенты могут получить медпомощь по аудиоконсультации, а лекарства выдают родственникам заболевших на пятом этаже в кабинете № 509.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Скоро вообще некому будет к вам приезжать", - артистка ТЮЗа боялась умереть, не дождавшись в Вологде скорую.

В Череповце пациент избил заместителя главврача поликлиники - пришел за талончиками на узких специалистов для детей.

Врачи просят не звонить в скорую без веских причин.