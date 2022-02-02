Вологодская актриса Татьяна Варенья: "Это был первый раз в моей жизни, когда я боялась умереть"

Татьяна Варенья - артистка Вологодского ТЮЗа.

Артистка ТЮЗа Татьяна Варенья рассказала о том, как сложно выжить в Вологде. Скорая помощь реально может не успеть.

На странице ВКонтакте она поделилась ситуацией, произошедшей с ней 30 января. Татьяна пишет: "Случился странный приступ. Резко поднялась температура, я начала задыхаться, тяжесть в области груди,не получалось вдохнуть, лицо и конечности свело в судороге, я теряла сознание каждые несколько минут. Муж вызвал скорую помощь, сказали ждать около 40 минут..."

Как сообщал сайт КП - Вологда, количество вызовов зашкаливает и главврач просил не звонить по пустякам: "скорая " может не успеть к тем, кого нужно спасать. Без сомнения, здесь был такой случай.

" Я помню, когда прошло полчаса я начала считать минуты, чтобы не отключатся, я боялась, что если закрою глаза, без усилий, воздух не будет поступать. Это был первый раз в моей жизни, когда я боялась умереть. Первые полтора часа были настоящим адом, меня накрывало волнами обмороков, трясло, и не хватало воздуха. "Мне никто не поможет, они не приедут", звенело у меня в голове.

В квартире была паника. Родные звонили врачам снова и снова: "Мы звонили в скорую трижды, говорили, что ситуация ухудшается, ответ был один - ждите. Муж прилип к окну, любой звук сирены за окном пробуждал в душе надежду, мы не ожидали, что скорая помощь может ехать так долго", - признается Татьяна.

Спустя время, приступ стал проходить: " Спустя полтора часа стало немного легче дышать, отключалась я реже, но уже не чувствовала ни лица, ни ног, лишь руки колбасило и сводило болью в судороге. Я молилась, чтобы они приехали и помогли, плакала и молилась. Было очень страшно, я боялась остаться на всю жизнь инвалидом."

И все-таки врачи приехали: "Скорая приехала лишь через 3 часа 20 минут.... 3 часа!!!!!!!!!!!!!!!!Их первые слова, когда они зашли "скоро вообще некому будет к вам приезжать"... Врачи оказались очень хорошими, помогли, спустя столько времени я снова потихоньку начинала чувствовать лицо, могла говорить, через час начала пытаться разгибать руки... Но как теперь этими руками я буду играть на фортепиано и что я ими вообще смогу теперь делать, я, если честно, не знаю..."

Сейчас Татьяна проходит лечение: "Очень надеюсь, что всё быстро восстановится..."

Она недоумевает - как можно ждать почти 3,5 часа скорую в Вологде, в воскресенье... "Я с ужасом думаю о людях с инфарктом, инсультом и более серьёзных ситуациях. Как жить и не бояться в таком мире? Неужели на ситуацию нельзя никак повлиять? " Она обращается к мэру города. Но, как выяснилось, проблема по всей России очень похожая: медики болеют, количество звонков зашкаливает,

"Берегите себя и не надейтесь, что вам быстро помогут..." - говорит Татьяна.

Татьяна Варенья окончила Вологодский областной колледж искусств. С 2018 года - актриса Вологодского ТЮЗа. Горожанка; Служанка ("Комедия ошибок" Уильям Шекспир), Женщина ("Шинель" Н.Гоголь), Третий зайчонок ("Зайка-Зазнайка" С. Михалков), Настя ("Метель" В. Сигарев), Сестра ("Датская история" А. Шапиро по сказке Ганса Христиана Андерсена), Иринушка ("Каша из топора" Г. Латышева), Мариквита, горничная донны.

Сайт КП-Вологда опубликовал просьбу гавврача скорой помощи Вологды - не звонить в скорую по пустякам.