В Вологде врачи просят не звонить в скорую без веских причин

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Вологодские медики неотложной помощи сбились с ног: они просят вологжан не вызывать их без веских причин.

Скорая помощь в Вологде уже несколько дней работает с явным перегрузом: диспетчеры принимают более 500 вызовов в сутки. Это больше всех нормативов. В настоящее время в Вологде и Вологодском районе работает 26 бригад, оптимальная нагрузка для них - 350-360 вызовов с сутки.

После 400 вызовов в сутки скорая начинает не справляется. При этом помощь могут не получить те, кому помощь действительно нужна незамедлительно. Поэтому медики обращаются к горожанам - быть сознательными, не звонить при первом недомогании. Насморк и температура – ещё не угроза жизни. Этим вы сэкономите ограниченные медресурсы и, может даже, спасете чью-то жизнь

Портал NewsVo приводит слова главного врача станции скорой помощи Вологды Виктора Бурсина: «Много вызовов поступает от достаточно молодых людей 1988-го – 2000-го годов рождения, которые вызывают «скорую» просто с симптоматикой температуры. Кто-то боится, кто-то не дозвонился до поликлиники, а некоторые даже не пытаются обращаться в поликлинику. Мы пытаемся сортировать эти вызовы, но пациенты часто говорят нам, что температура 40, а когда мы приезжаем – температура 38. Мы же не можем проверить по телефону, какая температура».

При огромном количестве вызовов врачи могут просто не успеть на те, где показана жкстреная помощь.