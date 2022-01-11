В Череповце пациент избил заместителя главврача

В Череповце произошло нападение на врача в поликлинике №7. В 10 часов утра 10 января пациент накинулся на заместительницу главного врача Татьяну Тяпайкину. Известно, что женщина сама недавно временно исполняла обязанности главврача. Ее госпитализировали с травмой головы.

Информацию подтвердили в УМВД по Череповцу. Потерпевшая подала заявление в полицию, проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить причины нападения и обстоятельства произошедшего. Далее дознаватель решит, нужно ли возбуждать уголовное дело. Личность нападавшего уже установлена.

Главврач поликлиники Александр Ефимов рассказал свою версию произошедшего: «Человек пришел за талончиками к узким специалистам для детей. Что-то неправильно понял в регистратуре, побежал разбираться, искать начальство. Первый кабинет, который нашел, был Татьяны Александровны. Забежал, ни слова не говоря накинулся на нее с кулаками, ударил по голове. Сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь. Она госпитализирована в нейрохирургию. Мужчине примерно 30—35 лет. Он выскочил из кабинета, растолкал всех и убежал. Мы сразу вызвали скорую и полицию».