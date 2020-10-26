Губернатор: вологжане не должны лежать в больничных коридорах

Темпы заражения возросли

В Вологодской области на 26 октября выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: 39 человека из Череповца, 28 из Вологды, 11 из Череповецкого района, 5 Харовский, 6 Сокольский, 3 Усть-Кубинский район, один пациент из Вожегодского района. Активных случаев по области - 1749. За сутки выздоровели 27 человек. Всего 61 погибший.

В Вологде за прошедшую неделю, 19-25 октября, зарегистрирован небывалый темп роста количества зараженных. Положение дел разъяснил мэр города на своем ежедневном прямом эфире. Он назвал ситуацию "очень напряженной". За минувшую неделю зафиксировано 264 жителя областной столицы, подхвативших COVID-19. Это в два раза больше, чем в предыдущую. В моногоспиталь попало 87 человек.

Больше всех заболевших в двух крупнейших городах области Фото: Евдокия САХАРОВА

Кроме того, Сергей Воропанов назвал "слухами" шокирующую информацию о больных, ночующих в одежде на холоде в коридорах местного моногоспиталя. По его словам, фотографии были взяты "старые" и сейчас подобной ситуации нет. По словам пациентов, "легких" больных стали переводить во второй моногоспиталь, недавно оборудованный под ковид, и коридоры наконец "разгрузились". Медики больницы сообщили, что на неделе выписали мало человек, а прибыло много. Поэтому получилась такая ситуация.

Губернатор прокомментировал ситуацию, заявив, что вологжане не должны лежать в коридорах. Его распоряжения не выполняются - койки должны быть развернуты заранее. По любой проблеме финансовая помощь будет оказана из резервного фонда.

В связи с огромным количеством заболевших, в Вологде приняли решение открыть второй моногоспиталь на 160 мест (на сегодня заняты 60, из них 59 с пневмонией, в том числе 4 в реанимации на кислороде) - на улице Северной, на базе городской больницы №2. Первый моногоспиталь на 300 мест (заняты 270, из них – 221 с пневмонией, 13 в реанимации (на ИВЛ - 6, на кислороде - 7)) уже несколько месяцев работает в городской больнице №1 на Советском проспекте.

Как сообщает оперштаб, в Череповце 308 пациентов: 5 человек на ИВЛ, 41 пациент на кислородотерапии.

Всего в области, на данный момент, 960 коек для коронавирусных больных. 582 койки оснащены аппаратами для кислородотерапии.

Статистика на 26 октября Фото: Правительство Вологодской области

Однако, в Вологде под проведение компьютерной томографии, которая важна при постановке диагноза, для "возможно больных коронавирусом" выделен лишь один аппарат. Вологжане жалуются на многочасовые очереди - при этом вся процедура занимает полчаса.

Жители области сетуют и на то, что невозможно сдать тест на коронавирус даже при наличии симптомов, контакта с зараженными. А потом результаты просто не сообщают.

Однако, губернатор заявил, что тестирование в регионе будет увеличено на 20%. Область купит два амплифткатора на сумму 5 миллионов рублей. Кроме того, для решения кадровой проблемы в Роспотребнадзор направят сотрудников Правительства области, а также задействуют отряды волонтеров для экстренного информирования пациентов.

Жители Вологды сталкиваются с проблемой вызова скорой: многочасовые ожидания (даже тяжелые больные сообщают об 8-11 часах). Власти объясняют задержки тем, что не хватает кадров, а многие вызовы оказываются совсем не экстренными. Для подготовки к осмотру возможного коронавирусного пациента необходимо обрабатывать персонал и машину - на них уходит особенно много времени.

Власти советуют больным дожидаться получения плановой помощи на дому. Медики, в свою очередь, должны организовать горячие линии для консультирования и усилить кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Планируется подготовить к работе студентов старших курсов медучилищ - 82 фельдшера должны помочь вологжанам.

Медики предупреждают: выздоравливать от коронавирусной инфекции труднее и дольше, чем ее подхватить. Поэтому чиновники не устают повторять о важности соблюдения социальной дистанции, мытья руки и ношения маски в общественных местах. В Вологде продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима в общественных местах.

По словам мэра, усиленно мониторится общественный транспорт, госучреждения и предприятия. Ветеранам без средств защиты маски могут выдать бесплатно. Граждан вежливо просят надеть маску, а для "неадекватных" и особо упирающихся, как выразился ситименеджер, вызывают наряд полиции.

Детей тоже коснулся коронавирус. Скандал разыгрался из-за сдвига осенних каникул. Сначала власти пообещали покончить с четвертью на неделю раньше, а под конец - передумали. Школьники и родители были в бешенстве: многим пришлось засесть за учебники, чтобы получить хорошие оценки раньше, а взрослые уже спланировали отдых. В конце-концов, чиновники все-таки отпустили детей на большие каникулы. Правда, и тут не все были согласны: некоторые посчитали, что детям, как бессимптомным переносчикам, лучше сидеть в учебных заведениях, чем разносить заразу по городу.

Детские сады же продолжают свою работу. В Вологде 15 групп из 14 садов находятся на карантине, при этом в 10 садах заболевшие - дети, в 5 группах - педагоги. По словам мэра, ситуация под контролем, но нужно не терять бдительность.