Школьные каникулы на Вологодчине начнутся с ближайшего понедельника

Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора и распространенную информацию о переносе, каникулы в школах начнутся, как и планировалось, 19 октября. Они продлятся до 4 ноября включительно.

Напомним, вчера в школах появилась неофициальная информация о переносе каникул на более позний срок. Психологически ни родители учеников, ни дети к этому не были готовы. Например, родители, обращаясь к губернатору, сообщали о своих синхронизированных с каникулами отпусках, поездках в ближайшие две недели.

На заседании оперативного штаба начальник департамента Елена Рябова пояснила, что вариант переноса серьезно рассматривался.

Как собщалось ранее, рекомендация была Роспотребнадзором.

И все-таки оперштаб решил. что каникулы начнутся с 19 числа. «Хочу отметить, что родители уже скорректировали свои планы, чтобы провести время с детьми. Учебные планы также скорректированы с учетом сокращения времени обучения. Проведена аттестация, выставлены оценки за четверть. Поэтому, давайте не менять принятых решений в ситуации, когда кривая заболеваемости ползет вверх значительными темпами. Каникулы начнутся как и планировалось ранее, с этого понедельника, 19 октября», - сообщил губернатор

Школьники и родители счастливы. Между тем мэр Череповца пишет на своей странице "ВКонтакте": "Планируется, что занятия возобновятся 5 ноября..."

Сторонники переноса предполагают, что еще неделя очного обучения в октябре не стала бы лишней. Как бы после каникул в ноябре оперштабу не пришлось рассматривать возможность перехода на дистанционное обучение.