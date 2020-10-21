Жители Вологды не могут дождаться скорой

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Множество жалоб от жителей Вологды на высокое время ожидание скорой помощи получил мэр на ежедневном прямом эфире 19 октября. Больным людям иногда приходиться терпеть до прибытия медиков по 8 часов. Сергей Воропанов попросил назвать конкретные адреса, на выезд по которым задерживались врачи.

Оказалось, что по городу действует всего 19 бригад, при этом три из них обслуживают район. Начальник департамента здравоохранения Вологодской области призвал поликлиники усилить работу кабинетов неотложной помощи за счет сотрудников, выделенных на проведение диспансеризации (отменена из-за плохой эпидситуации). Это позволит снизить нагрузку на скорые.

Напомним, за сутки в Вологде выявляется до трех десятков коронавирусных больных. Кроме того, под таких пациентов по городу работает лишь один аппарат КТ. На процедуру тратится около получаса. С каждым возможно зараженным бригада занята примерно 2 часа. После этого автомобили и медики проходят санитарную обработку и только потом возвращаются на линию. Главными для скорой остаются больные с инсультами, инфарктами, ранениями, бытовыми травмами и ДТП.

Департамент подтвердил возросшее количество вызовов и то, что медиков в городе недостаточно. «В сфере здравоохранения есть дефицит кадров, и скорая помощь не исключение. В этом году на станцию скорой помощи в Вологде пришли работать всего восемь фельдшеров. Это, конечно, очень мало. Работа на скорой — тяжелый труд, на который готовы немногие. Плюс надо учитывать, что медики, как и все остальные люди, а особенно врачи скорой, которые работают в условиях пандемии коронавируса, тоже болеют. Отсюда дефицит кадров»,- заявила представитель департамента Анна Чхетиани для газеты Премьер.

Кроме того, многие вологжане обращаются напрямую в скорую из-за излишней обеспокоенности эпидситуацией. Каждый день в диспетчерскую города поступает около тысячи звонков. На деле же, по словам медиков, они должны дождаться в течение нескольких дней плановой помощи, а не экстренной. Для разъяснения медицинским учреждениям рекомендовано организовать консультирование по телефону.