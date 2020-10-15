Осенние каникулы на Вологодчине снова перенесли?

Официально станет известно лишь в пятницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Появилась информация, что в Вологодскеой области каникулы снова перенесут. Ранее сообщалось. что каникулы начнутся 19 октября, но сегодня в школах детей уведомили, что отдых переносится на неделю позже, то есть каникулы начнутся 26 октября. Однако официальной информации от правительства области или оперативного штаба борьбы с коронавирусной инфекцией все еще нет.

Профсоюз работников образования Череповца распространил следующую информацию:

«В профсоюз поступают многочисленные вопросы о том, является ли достоверной информация об отмене досрочных каникул. Да. Это так. Досрочные каникулы отменены. Следующая неделя будет учебной. Информации о том, с чем связано такое решение, у нас нет. Предлагаем всем спокойно дождаться завтрашнего дня».

Официальная информация должна прозвучать 16 октября в 14 часов на заседании областного оперативного штаба из уст губернатора Олега Кувшинникова.

А вологжане продолжают волноваться, задают многочисленные вопросы в социальных сетях лично губернатору, недоумевая, почему чиновники не говорят ни да, ни нет, хотя явно - решение принято.

Например, вопрос задал Георгий Нартов (затем текст был продублирован другими):

"Олег Александрович, эта четверть была очень трудной в эмоциональном и физическом плане. Мы доживали эту неделю с мыслью о том, что скоро каникулы, только она давала нам силы двигаться дальше. После карантина обучение очень тяжело давалось, поэтому успеваемость сильно упала. Требовалось очень много сил и времени, чтобы догнать программу. Такого мы не ожидали. Зачем вся эта чехарда с дополнительными каникулами и их отменой. У нас и так стресс из-за экзаменов, а тут ещё такие неприятные известия. Нельзя же так над детьми издеваться!"

Ответ:Георгий, добрый вечер! Актуальная информация будет озвучена завтра во время оперштаба.

Вопрос задал Антон Андреевич :

"Здравствуйте, почему у детей каникулы перенесли в последний момент, когда оценки за четверть уже выставлены и многие уже запланировали уехать из города?!"

Но ответ был тот же: "Актуальная информация будет озвучена завтра..."

Чиновникам вологжане задают и такой вопрос: почему информация до школьников была доведена раньше официального решения оперативного штаба? Может быть потому, что оперативный штаб оперативным, то есть быстродействующим, не является?