На Вологодчине погиб футболист Александр Биричевский

Федерация футбола Великоустюгского округа ВК

На Вологодчине погиб футболист. О смерти коллеги сообщили представители Федерации футбола Великоустюгского округа на странице ВКонтакте: «Накануне трагически погиб один из самых активных игроков и футбольных организаторов Великоустюгского округа Александр Биричевский. Федерация футбола Великоустюгского округа выражает искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям Александра. Берегите себя».

Наши соболезнования.

На странице футболиста ВКонтакте - статус: "Я счастлив у меня самая красивая жена Танюшка, две красавицы дочки Мирослава и Дарина".

А две недели назад Александр потерял мать, которой посвятил ВКонтакте проникновенные строки: "Сегодня не стало любимой мамули, бабушки.. Спи спокойно, моя любимая, самая красивая, самая лучшая. Я люблю тебя очень сильно ..."

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