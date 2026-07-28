В Великом Устюге рыбаки обнаружили погибшего в реке

В Великом Устюге найден погибший. 27 июля около 20:30 в акватории реки Сухона в районе улицы Васендина рыбаками обнаружено тело мужчины.

По предварительной информации, рыбаки подцепили тело на крючок во время вечерней ловли и позвонили в полицию.

Погибший, как сообщает СМ-Великий Устюг ВКонтакте, находился в одежде.

Официальных комментариев правоохранительных органов нет.

Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняют личность погибшего и причины его гибели.

Ранее сообщалось о гибели в Великом Устюге футболиста Александра Биричевского.

На странице футболиста ВКонтакте - статус: "Я счастлив у меня самая красивая жена Танюшка, две красавицы дочки Мирослава и Дарина".

А две недели назад Александр потерял мать, которой посвятил ВКонтакте проникновенные строки: "Сегодня не стало любимой мамули, бабушки.. Спи спокойно, моя любимая, самая красивая, самая лучшая. Я люблю тебя очень сильно ..."