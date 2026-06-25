Стала известна средняя пенсия вологжан. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Вологодской области.

По информации ведомства, отделение "ежемесячно направляет пенсии более чем 345 тысячам пенсионеров, на эти цели выделяется более 9 млрд рублей." То есть средний размер выплат составляет 26 тысяч рублей.

Пенсии и пособия некоторым вологжанам в июле поступят заранее

По вопросам выплат пенсий и пособий, жители Вологодской области всегда можете обратиться в контакт-центр регионального Отделения Социального фонда — 8 (800) 1-00000-1 (звонок бесплатный, режим работы — пн–чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00), а также в социальные сети Макс, Вконтакте, Одноклассниках.