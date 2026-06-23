Фото: отделение Соцфонда по Вологодской области.

Отделение СФР по Вологодской области досрочно перечислит некоторым жителям региона пенсии за июль и выплату из материнского капитала за июнь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с выходными днями пенсии и пособия некоторым вологжанам поступят заранее.

3 июля 2026 года через банки поступят следующие пособия за июнь:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

Также 3 июля 2026 года на счета кредитных организаций вологжанам поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала за 5-е число, которое приходится на выходной день.

8 июля 2026 года, в соответствии с обычным графиком, поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

10 июля поступит пенсия на банковские карты за 10-е и 12-е число, которое приходится на выходной день. Вологжанам, получающим пенсии 15 и 21 числа, средства будут направлены без изменений в доставке.

Как уточняется, выплаты приходят на карту в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления пособия и/или пенсии до окончания дня.

По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Уточнить его можно на официальном сайте или в приложении «Почты России».

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Вологодской области ежемесячно направляет пенсии более чем 345 тысячам пенсионеров, на эти цели выделяется более 9 млрд рублей. Средний размер выплат составляет 26 тыс. рублей.