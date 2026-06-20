Для 1200 гостей Вологды испекут торт с моченой брусникой

Внушительный торт испекут в честь дня рождения Вологды. Стало известно, как это выглядит.

Готовить его будут на улице, вес гиганта - 120 килограммов. Размеры десерта составят 1,5 на 1,5 метра, высота 120 см. Известно, что бисквитные коржи пропитают кремом из сгущенки, ряженки, сливок и творожного сыра. А начинка - это огромное количество моченой брусники.

Праздничный торт украсят в соответствии с дизайн-кодом города, гербом и свечами-цифрами.

К десерту подготовят напиток из клюквы и можжевельника. Угостить планируется около 1200 гостей.

Гастрономический праздник организуют Центр содействия развитию предпринимательства, Ассоциация отельеров и рестораторов региона, один из городских ресторанов при поддержке администрации Вологды.