В Вологде горела многоэтажка на Мохова

Крыша многоэтажного дома сгорела в центре Вологды. ЧП случилось вечером на улице Мохова, 40. Об этом сообщил глава города.

"Пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 15 человек. Очаг пожара оперативно локализован, в 20:25 открытое горение было полностью ликвидировано», - сообщает в соцсетях Сергей Жестянников.В результате пожара пострадали две квартиры. «По словам жильцов, временное жильё не требуется, но маневренный фонд готов в случае необходимости», - пишет он.

Как уточнил глава города, с сегодняшнего дня рабочие начнут восстанавливать кровлю. Причина возгорания выясняется.