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НовостиСпорт19 июня 2026 20:59

"Дыхание улиц" пройдет в Вологде с 23 по 27 июня

Источник:kp.ru
Вологда.рф

Вологда.рф

С 23 по 27 июня областная столица вновь станет центром уличной культуры. Фестиваль «Дыхание улиц» соберёт молодёжь от 14 до 35 лет на состязания по семи зрелищным дисциплинам. В программе — стритбол 3x3, стрит-воркаут, BMX, самокатинг, скейтбординг, волейбол и брейкинг.

Площадки рассредоточат по всему городу. Центр уличного баскетбола у стадиона «Локомотив», «ВологдАрена» и скейт-парк «Яма» примут спортсменов и зрителей. Регистрация уже открыта, подать заявку можно по ссылке.

«Покажи свой скилл, зарядись атмосферой и стань частью большого уличного комьюнити! Регистрируйся сам и зови друзей — вместе круче!» — призывают организаторы. Фестиваль проводится в Вологде с 2014 года и давно стал визитной карточкой летнего сезона.