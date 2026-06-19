В Вологде восстанавливают речной вокзал

Со страницы Сергея Жестянникова

Долгожданный сдвиг: у речного вокзала в Вологде наконец появился хозяин, готовый вдохнуть в него жизнь. Здание уже начали передавать инвестору, а конечная дата всех работ — 15 июня 2027 года. К 880-летию областной столицы объект должен засиять.

Восстанавливать будут не только сам вокзал, но и прилегающую территорию. Заодно приведут в порядок соседний пятачок возле домика Петра I и памятника Николаю Рубцову — обновят бордюры, поставят новые лавочки и урны, переасфальтируют дорожки и протянут освещение. Мэр Сергей Жестянников заметил, что это одно из самых любимых мест и у вологжан, и у туристов, так что халтуры здесь не допустят.

Градоначальник держит проект под личным контролем и заверяет, что темп сбавлять никто не планирует. Речной вокзал, как и многие другие точки на карте, становится частью масштабного предпраздничного преображения города.