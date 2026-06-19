Крупнейший на Северо-Западе распредцентр достроят в Вологде уже в 2026 году

Со страницы Сергея Жестянникова

В областной столице продолжается возведение гигантского логистического хаба. Площадь складских помещений составит 37 тысяч квадратных метров — это рекорд для всего Северо-Западного региона.

Глава Вологды Сергей Жестянников подчеркнул, что объект — не просто ангар с товаром. Центр замкнёт на себе приёмку, хранение и обработку продовольствия и промышленных грузов, снабжая магазины Вологодчины и соседней Архангельской области. Разные температурные зоны обеспечат свежесть продуктов на всём пути до прилавка. По словам градоначальника, это серьёзный вклад в продовольственную безопасность и укрепление логистического потенциала региона.

Выгоду почувствуют и местные производители, и будущие работники комплекса. Стройку ведут вологодские подрядчики, используя материалы местного производства. Работы планируют завершить в 2026 году.