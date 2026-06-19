"Русский дух" пропал из Великого Устюга

Кому-то что-то показалось?

СМИ Великого Устюга сообщают о пропаже световой конструкции «Здесь русский дух». Светящиеся буквы были установлены на набережной реки Сухоны. Но сейчас осталось одно основание.

Согласно замыслу, конструкция должна была стать еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города, элементом туристической инфраструктуры, новой фотозоной.

После ее установки часть местных жителей тепло отозвались о новшестве. Но часть стали критиковать текст, шрифт и все остальное.

"Особенно активно обсуждался вид конструкции со стороны Сухоны. Именно с реки первые буквы надписи у многих вызывали неоднозначные ассоциации, что стало поводом для многочисленных публикаций в социальных сетях и СМИ", - сообщает портал Ньюс Во.

Фото: Газета "Устюжаночка".