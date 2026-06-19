Вологжане активно жалуются на управляющие кгомпании

На оперативном совещании в Правительстве Вологодской области представили результаты недельного мониторинга работы управляющих компаний (УК) в регионе.

Только за неделю - с 10 по 17 июня - органы жилищного надзора зафиксировали 327 обращений от граждан. Каждое из них было взято в работу - проведено 74 контрольно надзорных мероприятия, включая выездные обследования. Инспекторы уделили пристальное внимание состоянию важнейших элементов общего имущества: проверили подъезды, цоколи, отмостки, мусоропроводы и иные объекты, от содержания которых напрямую зависит комфорт и безопасность жильцов.

Заместитель губернатора Антон Стрижов озвучил результаты проверки и назвал управляющие компании, допустившие наибольшее число нарушений в Вологде. В антилидеры недели вошли «Энергия», «УК СИСТЕМА», «МЫ ВМЕСТЕ», «ЭТАЛОН» и «СОКОЛ».

Любопытно, что в Череповце нарушений в работе УК выявлено не было.

Губернатор Георгий Филимонов подчеркнул, что формирование подобных рейтингов не просто фиксирует текущее положение дел, но и служит действенным инструментом повышения дисциплины в отрасли.

А публичная оценка работы УК мотивирует организации активнее работать над улучшением качества предоставляемых услуг, оперативно устранять выявленные недостатки и внимательнее относиться к обращениям жителей.