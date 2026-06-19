На Вологодчине проводной интернет получат в Устье и Нюксенице

В этом году проводной интернет появится более чем у 700 вологодских семей, проживающих на селе. Оптическая инфраструктура будет строится благодаря проекту «Связь на селе». Напомним, решение о продлении проекта было принято недавно в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Из-за временных ограничений мобильной связи возник запрос на подключение к проводному интернету. Особенно нуждаются в строительстве оптической инфраструктуры жители сельской местности, – рассказала на оперативном совещании при Главе региона заместитель Губернатора – министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина. – В 2026 году проводной интернет получат 735 семей. В ближайших планах – работы в селах Устье и Нюксеница», сообщает сайт правительства Вологодской области.

Отсутствие интернета значительно снижает качество жизни, делает непривлекательной жизнь на селе или в маленьких городах: вологжане не могут получить доступ к различным электронным сервисам, в том числе к банковским и Порталу госуслуг, к образовательным и информационным ресурсам. Тем более в электронный вид переводятся все социально значимые услуги.

Как сообщалось, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в селах и деревнях Вологодчины будет установлено 26 вышек связи для подключения к мобильному интернету.

Продолжается на Вологодчине работа и по оптимизации услуг, которые для удобства граждан объединяются по принципу жизненных ситуаций. Уже сейчас жители региона могут воспользоваться пятью жизненными ситуациями, самой востребованной из которых является «Рождение ребенка». Она включает в себя 44 услуги. Сервисом воспользовались более семи тысяч раз.

Добавим, что развитие связи и электронных сервисов для граждан – ключевые направления нацпроекта «Экономика данных», инициированного Президентом РФ.