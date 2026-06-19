В зону СВО от Вологодчины отправится автомобиль за 815 тысяч рублей

Вологодская область продолжает поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.

В соцсетях сообщается о формировании очередной партии гуманитарного груза. Совместно с Противопожарной службой Вологодской области для бойцов готовится автомобиль, общая стоимость которого составляет почти 815 тысяч рублей. Помимо техники, в груз войдут необходимое оборудование и расходные материалы.

Техника, оборудование и материалы направляется из региона еженедельно, по заявкам за подписью командира воинской части.

Важно подчеркнуть, что региональная поддержка распространяется на всех защитников без исключения: добровольцев, мобилизованных граждан, контрактников и сотрудников частных военных компаний.