Белозерское шоссе в Вологде украсят художники

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Многострадальный забор вдоль Белозерского шоссе, который то и дело вандалы покрывают уродливыми надписями, обретает новую жизнь. Теперь это не просто ограждение, а холст для масштабного стрит-арта, посвящённого 65-летию первого полёта человека в космос. С бетонного полотна скоро будут смотреть Белка со Стрелкой и легендарный космонавт Алексей Леонов.

Проект реализуется по поручению губернатора, а кисти в руки взяли проверенные мастера — тамбовские художники Андрей Вертилецкий и Анатолий Бирюков, не раз работавшие в Вологде. Под их крылом трудятся и выпускницы местной Школы стрит-арта — для девушек это шанс набраться опыта перед фестивалем «Палисад». Мэр Сергей Жестянников лично поблагодарил команду.

Одновременно градоначальник жёстко обратился к уличным вандалам. Он напомнил, что коммунальщики постоянно отмывают столбы и дорожные щиты, закрашивают теги, а они появляются снова. Большинство проблемных точек уже под видеонаблюдением, а на оставшихся камеры смонтируют в ближайшее время. «Будем выявлять нарушителей и наказывать», — предупредил глава Вологды Сергей Жестянников.