Череповчанин упрекнул друга в наркомании и забил до смерти

СУ СК ВО

Череповецкий суд вынес приговор 26-летнему мужчине, до смерти избившему своего 25-летнего товарища. Трагедия разыгралась 21 марта в квартире на Октябрьском проспекте.

Со слов подсудимого, его друг давно сидел на запрещённых веществах. В тот роковой день он снова заметил приятеля «под кайфом» и в сердцах бросил ему: «Наркоман». Тот огрызнулся оскорблениями, и словесная перепалка переросла в драку. Фигурант нанёс оппоненту несколько мощных ударов по голове. Пострадавший рухнул без сознания, его увезли в больницу, но спустя несколько дней он скончался от тупой травмы головы.

Суд признал молодого человека виновным и отправил его на семь лет в колонию строгого режима. Кроме того, осуждённый выплатит отцу погибшего миллион рублей компенсации.