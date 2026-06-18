12 вологодских школьниц заработали максимальный балл на ЕГЭ

Со страницы Сергея Жестянникова

Вологодские школы могут гордиться: сразу дюжина выпускниц сдали экзамены на высший результат. Сто баллов — оценка, которая ставится единицам, а тут целая плеяда умниц.

Самой урожайной оказалась химия — шесть стобалльниц. Это Евгения Родионова и Евангелина Павлюк (лицей №32), Анастасия Надеева (школа №3), Олеся Ковальчук (школа №16), Мария Большакова и Маргарита Иванова (обе из школы №29). По литературе блеснули пятеро: Дарья Бучинская (школа №18), Елена Соколова (школа №5), Валерия Захарова (школа №22), Фаина Хватова (гимназия №2) и Дарья Кирьянова (школа №16). Историю на все сто написала одна — Олеся Вокина из 41-й школы.

За плечами этих девушек — не только учебники и репетиторы. Среди них есть призёры всероссийских олимпиад и активистки «Юнармии». Каждая шла к своему результату собственным путём, но всех роднит азарт, дисциплина и умение не пасовать перед трудностями. Город верит, что такие таланты останутся на Вологодчине или обязательно вернутся домой после учёбы. Ну и конечно, низкий поклон родителям и педагогам — эта победа общая, это отметил глава Вологды Сергей Жестянников.