В Вологодской области водитель погиб при накачке колеса

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Тотемском округе устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя. Он накачивал колесо и был смертельно травмирован. Об этом сообщает региональный Следком.

Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 63-летнего мужчины.

"Днем 16 июня 2026 года при накачке колеса грузового автомобиля смертельно травмировался житель деревни Рязанка Тотемского округа.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.